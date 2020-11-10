نهاية الإرهاب في أعلى قمة جبلية بسلسلة مكحول

2020/11/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني==============قوة مشتركة من اللواء الثاني في فرقة الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية، وخلال تطهير أعلى قمة في سلسلة جبال مكحول، تتمكن من تدمير ٥ أوكار و٤ انفاق للارهابيين وأكثر من ١٠ مراصد، وتمكتت أيضاً من تفجير ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة.===============١٠ ت٢ ٢٠٢٠

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