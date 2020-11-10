أمانة مجلس الوزراء: الدول المانحة تساعد العراق بالأموال لعودة النازحين إلى مناطقهم

2020/11/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أثمر عن عودة أكثر من 4 ملايين و700 ألف نازح، فيما أشارت إلى أن الدول المانحة ستساعد الحكومة العراقية بجزء من الأموال لعودة النازحين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد قوله، إن "الحكومة وضعت ملف النازحين ضمن أولويات برنامجها الحكومي"، مشدداً على "ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى منازلهم في أقرب فرصة، بعد تأهيل مناطقهم، وإغلاق المخيمات كافة".

واشار إلى أن "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل مع العراق منذ العام 2015، وقدم الكثير من الإنجازات أثمرت عن إعادة ما يقارب 4 ملايين و700 ألف نازح".

وتابع: "خلال الأشهر الماضية وبتنسيق الجهد مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية، تمت إعادة 58 ألف نازح، وغلق 35 مخيماً في بغداد وكركوك ونينوى وكردستان".

وبيّن مجيد، أن "مؤتمراً عقد مؤخراً لوضع الخطة الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، وتمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن "الفكرة الأساسية تعتمد على تأهيل المناطق، وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية الأساسية ومن ثم إعادة النازحين".

وأوضح، أن "المؤتمر ناقش آلية عودة النازحين، فضلاً عن تخصيص الأموال من البرنامج الإنمائي"، مبيناً أن "الدول المانحة ستأخذ على عاتقها مساعدة الحكومة العراقية في جزء من هذه الأموال".

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