2020/11/10 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اللجنة المالية النيابية لتضمين مبلغ 600 مليار دينار في مشروع قانون تمويل العجز لتمويل المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يخاطب المالية النيابية لتضمين 600 مليار في قانون العجز المالي لتمويل ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يخاطب المالية النيابية لتضمين 600 مليار في قانون العجز المالي لتمويل ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).