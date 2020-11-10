جبهة النجيفي ترد على تسريبات بهدر المال العام وتظهر “وثيقة” تخص الحلبوسي

2020/11/10 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفندت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، اتهامات بصرفيات غير ضرورية وهدر بالمال العام تتعلق بزعيمها خلال توليه رئاسة مجلس النواب للفترة من 2010 ولغاية 2014.وقالت الجبهة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “فضيحة جديدة تليق بالصغار قيمة وخلقا ، كانت وراء تسريب متعمد لوثائق تتعلق بالمبالغ المصروفة في …

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