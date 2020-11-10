محافظ كركوك: نحتاج 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين وهناك 138 قرية مهدمة

2020/11/10 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن وجود 138 قرية مهدمة بشكل تام، مؤكدا حاجة المحافظة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “محافظة كركوك تضم 138 قرية مهدمة بشكل تام، كما ولدينا نازحون ما زالوا لا يستطيعون العودة …

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