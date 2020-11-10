2020/11/10 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقَّعت منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تمويل مع فرنسا بمبلغ مليون يورو لدعم مشروع تقوده الأمم المتحدة لمساعدة مفوضية الانتخابات وتنمية القدرات الانتخابية في العراق.

وفي بيان لها، قالت المنظمة إن هذه المساهمة ستساعد في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة..



في حين أكدت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن المساهمة تعكس أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لاحتياجات العراق الانتخابية.

من جهتها، اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي، أن العراقيين يستحقون عملية انتخابات نزيهة وشفافة تضمن تلبية احتياجاتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: العراقيون يستحقون عملية انتخابات نزيهة وشفافة تضمن تلبية احتياجاتهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: العراقيون يستحقون عملية انتخابات نزيهة وشفافة تضمن تلبية احتياجاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).