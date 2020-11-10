عالية نصيف تطالب بمنع وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب من السفر

2020/11/10 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

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الى ذلك طالبت النائب عالية نصيف، بمنع وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، من السفر، فيما قالت إنه ينوي السفر خلسة إلى أربيل، ومن ثم الهرب إلى خارج البلاد.

وقالت نصيف في بيان، إن الخطيب متهم بفساد كبير في ملف الكهرباء في عقود محطات بيجي الأولى والثانية وبسماية وكرم العروبة والبحر الاسود والشركات الوهمية، مشيدة بقرار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة

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