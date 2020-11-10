نائب تحذر الحكومة بتخويل مدير عام عقارات الدولة بصلاحيات بيع وايجار اموال الدولة

2020/11/10 | 13:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذرت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة سهام العقيلي اليوم الثلاثاء ، الجهات الحكومية من العمل بالامر الوزاري 2260 القاضي بتخويل مدير عام عقارات الدولة بصلاحيات بيع وايجار اموال الدولة .

وعدت العقيلي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان اموال الدولة بعد 2003 تعرضت لسرقات منظمة وممنهجة من قبل جهات سياسية متنفذة وفاسدين ،منتقده، بشدة الامر الذي صدر عن وزير المالية ، داعيه مجلس النواب بايقاف الهدر العام لاموال وممتلكات الدولة من خلال دوره الرقابي .

وبينت العقيلي ان الحكومة الحالية بدلا من اعادة اموال الدولة المتجاوز عليها ، عمدت الى الاستمرار بمسلسل هدر اموال وممتلكات الدولة بغطاء قانوني

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