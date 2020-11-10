2020/11/10 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تفروت_لحسن المواطنة ولوازمها في التداول العربي الإسلامي المعاصر الأفق المستعار والعمق المستعادتـــفـــروت لــحسنيولد تداول مفهوم " المواطنة " في اللسان المنقول عنه، في المجال التداولي الغربي الذي ولد وترعرع فيه، عدة ملاحظات منهجية، منها:- " المواطنة " مفهوم كلي، يتضمن، من حيث الماصدق، عدة عناصر، كالوطن والانتماء، والحق والواجب ...



- لمفهوم المواطنة مقتضيات لا يستقيم مغناه إلا بها، كما له ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المواطنة في التداول العربي الاسلامي - تفروت لحسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المواطنة في التداول العربي الاسلامي - تفروت لحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).