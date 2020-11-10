بالتزامن مع التذبذب الاقتصادي في العالم.. كم بلغت اسعار الذهب في الاسواق العراقية اليوم الثلاثاء؟

2020/11/10 | 13:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

آخر التحديثات في أسعار بيع الذهب من السوق الرئيسي ببغداد – شارع النهر اليوم الثلاثاء

1- سعر المثقال المستورد

البيع : 335.000 دينار

الشراء : 325.000 دينار

2- الذهب العراقي

البيع : 312.000 دينار

الشراء : 297.000 دينار

الأسعار من غير أجور الصياغة”.

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