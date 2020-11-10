إدارة الزوراء ترد على أنباء تدهور صحة عبد الزهرة وحسين علي

2020/11/10 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نفت إدارة نادي الزوراء تدهور حالة اللاعب علاء عبد الزهرة الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة استياءها من ترويج الإشاعات في مثل هذه الأمور الحساسة.

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