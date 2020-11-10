2020/11/10 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طهرت القوات الأمنية، أعلى قمة في سلسلة جبال مكحول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطهير أعلى قمة في سلسلة جبال مكحول..وهذا ما عُثر فيها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطهير أعلى قمة في سلسلة جبال مكحول..وهذا ما عُثر فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).