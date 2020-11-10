منطقة عراقية تقدم تفسيرًا لـ”لغز غير مفهوم” يتعلق بوفيات كورونا

2020/11/10 | 14:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عزت مديرية الصحة في ادارة منطقة “رابرين” في اقليم كردستان يوم الثلاثاء ارتفاع نسبة الوفيات لديها بفيروس كورونا المستجد الى ثلاثة اسباب ابرزها اصابة الاشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وقال مدير الصحة في المنطقة ديار ابراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في قضاء رانية التابع لمنطقة “رابرين”، ان ارتفاع نسبة الوفيات رغم قلة عدد السكان الذين يقطنون المنطقة يعود الى ان اغلب المصابين بالفيروس يعانون من امراض مزمنة ولديهم وضع خاص او ان المصابين يراجعون المستشفيات بشكل متأخر وبعد تفاقم المرض، والسبب الاخير ان هناك اشخاصا طبيعة اجسادهم لا تتحمل الفيروس.

واردف بالقول: كررنا دعواتنا الى المواطنين بضرورة الالتزام بالتعلميات الصحية والاجراءات الوقائية لان الاماكن في المستشفيات محدودة ولا تسع لاستقبال المصابين بالفيروس كافة.

وتسيطر مناطق ومحافظات اقليم كردستان على قائمة الوفيات في الموقف الوبائي للعراق، حيث تشكل وفيات محافظات الاقليم احيانًا اكثر من نصف الوفيات الموزعة على باقي محافظات ومناطق العراق كافة، الامر الذي لم تعرف اسبابه المباشرة ويثير التساؤلات.

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