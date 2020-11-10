الإصابة تحرم ضرغام من مباراتي العراق أمام الأردن وأوزبكستان

2020/11/10 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغيب ضرغام إسماعيل لاعب منتخب العراق

الأول وفريق الزوراء لكرة القدم عن

مباراتي «أسود الرافدين» الوديتين أمام

منتخب الأردن التي ستقام في الإمارات

يوم الخميس، وأمام منتخب أوزبكستان

الأسبوع المقبل.

ويعود

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