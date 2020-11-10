العراق عكس التيار.. والصحة تُطمئن: لا تقلقوا حتى الآن

2020/11/10 | 14:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصفت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي في العراق بـ"المستقر" على الرغم من تجاوز إصابات فيروس كورونا الى أكثر من نصف مليون حالة.

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