إنطلاق عملية أمنية واسعة في صحراء الأنبار

2020/11/10 | 14:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، انطلاق عملية امنية واسعة في صحراء الانبار .

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