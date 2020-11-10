إغلاق 35 مخيمًا للنازحين في عموم العراق

2020/11/10 | 14:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عودة أكثر من أربعة ملايين نازح إلى مناطقهم منذ 2015، فيما أشارت إلى غلق 35 مخيمًا في عموم المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة وضعت ملف النازحين ضمن أولويات برنامجها الحكومي"، مشددًا على "ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى منازلهم في أقرب فرصة، بعد تأهيل مناطقهم، وإغلاق المخيمات كافة".

وأشار إلى أن "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل مع العراق منذ العام 2015، وقدم الكثير من الإنجازات أثمرت عن إعادة ما يقارب 4 ملايين و700 ألف نازح".

وتابع: "خلال الأشهر الماضية وبتنسيق الجهد مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية، تمت إعادة 58 ألف نازح، وغلق 35 مخيمًا في بغداد وكركوك ونينوى وإقليم كردستان".

وبين مجيد أن "مؤتمرًا عقد مؤخرًا لوضع الخطة الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، وتمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لافتًا إلى أن "الفكرة الأساسية تعتمد على تأهيل المناطق، وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية الأساسية ومن ثم إعادة النازحين".

وأضاف أن "المؤتمر ناقش آلية عودة النازحين، فضلًا عن تخصيص الأموال من البرنامج الإنمائي"، مبينًا أن "الدول المانحة ستأخذ على عاتقها مساعدة الحكومة العراقية في جزء من هذه الأموال".

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