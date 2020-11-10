العمليات المشتركة تعلن تفاصيل العملية الامنية في صحراء الانبار

2020/11/10 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري، عن تفاصيل العملية الامنية في صحراء محافظة الانبار.

وقال الشمري في بيان انه “بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قوة مشتركة من قيادتي عمليات الجزيرة والانبار ومحور الحشد الشعبي في الأنبار والحشد العشائري، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، اليوم ، عملية امنية واسعة في صحراء الانبار لتأمين الحدود الفاصلة بين القيادتين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر من بقايا عصابات داعش الارهابية”.

واضاف “هذه العملية ستستمر لحين تحقيق الأهداف المرسومة”.

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