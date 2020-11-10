المالية النيابية: رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة

2020/11/10 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة.

وقال في بيان اليوم انه “تم الاتفاق خلال لقاءنا امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان”.

واضاف الجبوري ان “على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتأثر بشكل سريع باي تطورات دولية”.

وشدد على ان “تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتأخرها مرة اخرى”.

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