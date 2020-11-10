جدل في السعودية بعد عرض 30 فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة للزواج

2020/11/10 | 14:23 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" المواضيع التالية: هكذا علق المغردون في العالم العربي على انتخاب بايدن، مقابر خمس نجوم للبيع في العراق، جدل بعد عرض 30 فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة للزواج في السعودية، من قلب الحصار، فلسطينية تنتزع جائزة المعلم العالمي، وأول عازفة أفراح شعبية في مصر.

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