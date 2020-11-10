المشتركة تعلن تنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الانبار لملاحقة بقايا داعش

2020/11/10 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الأنبار لملاحقة بقايا داعش الإرهابية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وبتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قوة مشتركة من قيادتي عمليات الجزيرة والأنبار ،ومحور الحشد الشعبي في الأنبار ،والحشد العشائري،وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية ،وطيران التحالف الدولي، عملية أمنية واسعة في صحراء الأنبار لتأمين الحدود الفاصلة بين القيادتين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر من بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أنه "ستستمر هذه العملية لحين تحقيق الأهداف المرسومة".

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