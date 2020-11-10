2020/11/10 | 14:23 - المصدر: عين العراق

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عضو باللجنة المالية النيابية : رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة..ورواتب الشهر الحالي في نهايته

بغداد/..اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة..ورواتب الشهر الحالي في نهايته.

وقال في بيان اليوم انه ,تم الاتفاق خلال لقائنا امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان.

واضاف الجبوري ان "على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية".

وشدد على ان ,تاخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتاخرها مرة اخرى".انتهى4

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