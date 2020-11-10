2020/11/10 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

532 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان رواتب الشهر تشرين الاول الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة.

وقال عضو اللجنة، احمد مظهر الجبوري، في بيان له، اليوم (10 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تم الاتفاق خلال لقاءنا امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان".

واضاف الجبوري ان "على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتأثر بشكل سريع باي تطورات دولية".مؤكدا على ان "تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتأخرها مرة اخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: رواتب الموظفين ستصرف خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: رواتب الموظفين ستصرف خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).