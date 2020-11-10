اسعار النفط تقفز لاعلى مستوى منذ 3 اسابيع

2020/11/10 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت اسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا لما يقارب الـ8%، مع الاعلان عن إمكانية ظهور لقاح كورونا على مدى غير بعيد، ما يقلل من مخاوف الطلب على الوقود في البلدان المتضررة من كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة.

وارفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار أو ما يعادل نحو 7.6% إلى 43.09 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ1:55 ظهرا بتوقيت بغداد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.07 دولار أو ما يعادل 8.12% إلى 40.88 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور أرقام مخزون النفط الأميركي هذا اليوم من معهد البترول في الولايات المتحدة، ويوم الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة.

وقدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم ، في المتوسط ، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الثاني الجاري.

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