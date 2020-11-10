انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش في صحراء الأنبار

2020/11/10 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية امنية واسعة لتأمين صحراء الانبار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، في بيان تابعه PUKmedia، ان بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قوة مشتركة من قيادتي عمليات الجزيرة والانبار ومحور الحشد الشعبي في الأنبار والحشد العشائري، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، عملية امنية واسعة في صحراء الانبار لتأمين الحدود الفاصلة بين القيادتين.

واضاف الشمري: ان العملية تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر من بقايا عصابات داعش الارهابية، وستستمر هذه العملية لحين تحقيق الأهداف المرسومة، لافتا الى ان القيادة ستعلن عن تفاصيل اكثر لاحقا.

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