ريواز فائق: رحيل قادر حاجي علي ترك فراغا من الصعب ملؤه

2020/11/10 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئيسة برلمان كوردستان الدكتور ريواز فائق، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية الى عائلة البيشمركة العتيد والسياسي قادر حاجي علي.

وجاء في البرقية:

تلقينا بألم وحزن نبأ وفاة البيشمركة العتيد والسياسي والعضو السابق في الهئية العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وعضو الهيئة المؤسسة لحركة التغيير، قادر حاجي علي

ان رحيل سياسي معروف مثل كاك قادر في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها اقليم كوردستان، تمثب خسارة كبيرة، وانه من الصعب ان يتم ملء الفراغ الذي تركه هذا المناضل الكبير واحد ابرز المطالبين بحقوق المواطنين وان رحيله مبعث للحزن العميق.

وبهذه المناسبة المحزنة نبعث التعازي والمواساة الى عائلة وذوي واصدقاء الراحل، داعين الله عز وجل ان يلهم الجميع الصبر والسلوان وان يرزق الراحل الجنة.

"انا لله وانا الیه راجعون"

د.



ريواز فائق

رئيسة برلمان كوردستان

PUKmedia ترجمة‌

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