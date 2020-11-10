إرتفاع طفيف في مؤشرات البورصة

2020/11/10 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأرتفع مؤشر البورصة، الثلاثاء، 0.01% بعد ارتفاع أسهم أربعة شركات.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 639,9 مليون سهم بقيمة 521 مليون دينار.





وارتفعت اسهم 4 شركات فيما انخفضت اسهم 8 شركات اخرى.

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