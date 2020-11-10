المالية النيابية: الرواتب ستصرف خلال الساعات المقبلة

2020/11/10 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد عضو اللجنة المالية التيابية احمد مظهر الجبوري، الثلاثاءـ أن رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة..ورواتب الشهر الحالي في نهايته.وقال الجبوري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم الاتفاق خلال لقاءنا امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان”.واضاف الجبوري ان “على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية”.وشدد على ان “تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتاخرها مرة أخرى”.



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