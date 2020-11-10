المالية النيابية تعلن تخفيض سقف قروض الحكومة وتتوقع التصويت على القانون غدا

2020/11/10 | 14:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن اجتماع حاسم خلال الساعات المقبلة من اجل تحديد سقف القروض المالية للحكومة ضمن قانون الاقتراض، مبينة ان القانون سيتم التصويت عليه غدا في مجلس النواب.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا اليوم لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون تمويل العجز المالي لادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاربعاء.”.وأضاف كوجر، ان “اللجنة اتفقت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الاجتماع الاخير معه امس الاثنين على تمرير قانون تمويل العجز المالي”، مبينا ان ” مبلغ الاقتراض المسموح به للحكومة في القانون ستحدده اللجنة في اجتماعها اليوم.وتابع ان “الحكومة طالبت 41 ترليون دينار ، لكن في الاجتماع تم تخفيض الرقم المبلغ الى 31 ترليون وان اللجنة ستحدد المبلغ بين 15 الى 20 ترليون وبما يضمن تأمين رواتب الموظفين والنفقات الضرورية”.انتهى/ 25د

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