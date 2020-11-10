2020/11/10 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من أجل إصلاح الاقتصاد العراقي في ظل الأزمات التي يمر بها في المرحلة الراهنة.

وجهت رئاسة مجلس النواب ممثلة بنائبها الأول حسن الكعبي، دعوة الى المالية النيابية لتضمين تخصيص مالي لمشروع الفاو الكبير ضمن مبلغ الاقتراض.

وثيقة حصلت عليها التغيير تشير الى تقديم الكعبي دعوة رسمية لتضمين مبلغ ستمئة مليار دينار في مشروع قانون تمويل العجز لتمويل المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة لتضمين 600 مليار دينار في قانون الاقتراض لاستكمال المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة لتضمين 600 مليار دينار في قانون الاقتراض لاستكمال المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).