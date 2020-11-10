البيشمركة تتسلم 150 مركبة هامفي وأسلحة ومعدات أميركية

2020/11/10 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، تسلمها دفعة جديدة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

وزير البيشمركة شورش إسماعيل أكد خلال مراسم تسلم الدعم، ان المساعدات الأميركية والمؤلفة من مئة وخمسين مركبة هامفي، وكمية من الأسلحة وعربات من نوعيات أخرى، والتي ستدخل في تسليح اللواءين الرابع عشر والسادس عشر، أكد ان تلك المساعدات سترفع القدرات اللوجستية لقوات البيشمركة، مثمنا دور الجيش الأميركي وتعاونه مع القوات الكردية، في حين لفت إسماعيل الى ان قوات البيشمركة لديها في الوقت الراهن علاقات جيدة مع الجيش والقوات الاتحادية.

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