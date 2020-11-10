محدث- أسعار النفط تتحول للارتفاع.. و

2020/11/10 | 14:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 1 بالمائة تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "برنت" أعلى 43 دولاراً، مع التطورات الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

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