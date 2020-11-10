الاعلام الامني: تدمير 19 موقعاً لتنظيم داعش في ديالى

2020/11/10 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تدمير عدة مواقع لداعش في سلسلة جبال مكحول، فضلاً عن أنفاق كان يستخدمها التنظيم في عملياته.وذكرت الخلية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من اللواء الثاني في فرقة الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية، وخلال تطهير أعلى قمة […]

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