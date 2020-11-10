سوق الأوراق المالية: تداول أسهم 22 شركة وشراء 106 مليون سهم

2020/11/10 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم الثلاثاء، (10 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين. عدد الشركات المدرجة: 105

عدد الشركات المتداولة: 22

بلغ عدد الاسهم المتداولة (521,070,793) سهم .

بلغت قيمة الاسهم (639,945,556) دينار .

اغلق مؤشر الأسعارISX60 في جلسة اليوم على (480.61) نقطة مرتفعا بنسبة (0.01%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (480.55) نقطة.

تداول أسهم (22) شركة من اصل (105) شركة مدرجة في السوق .

يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي (35) شركة .

بلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (106) مليون سهم بقيمة بلغت (62) مليون دينار من خلال تنفيذ (16) صفقة على أسهم (4) شركات

بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (89) مليون سهم بقيمة بلغت (38) مليون دينار من خلال تنفيذ (6) صفقة على أسهم ثلاث شركات.

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