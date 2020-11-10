لبنان يعود إلى الإقفال التام للحد من تفشي كورونا

2020/11/10 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الإغلاق العام بدءا من السبت المقبل في ١٤ نوفمبر وحتى ٣٠ من الشهر الحالي باستثناء المطار وبعض القطاعات للحد من تفشي كورونا.

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