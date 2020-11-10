2020/11/10 | 14:38 - المصدر: سفن سكاي

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اكد عضو اللجنة المالية التيابية، احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة، فيما أشار إلى أن رواتب الشهر الحالي ستُصرف في نهايته.

وقال الجبوري في بيان، انه “تم الاتفاق خلال لقاء يوم امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان”.

واضاف انه “على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتأثر بشكل سريع باي تطورات دولية”.

وشدد الجبوري على ان “تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتأخيرها مرة اخرى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : اطلاق رواتب الشهر الماضي سيكون خلال الساعات المقبلة 7 SKY TV.

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