لبنان يفرض إغلاقا كاملا لوقف تفشي كورونا

2020/11/10 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن لبنان يوم الثلاثاء، فرض إغلاق كامل في البلاد لمدة 16 يوما لوقف التفشي المتصاعد لفيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الإغلاق العام ابتداء من صباح السبت المقبل، وحتى نهاية الشهر الجاري، وفق قرار صادر عن الحكومة اللبنانية بمصادقة ”مجلس الدفاع الأعلى“ في اجتماع طارىء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويأتي القرار على الرغم من معارضة عدد كبير من النقابات العمالية والتجارية.

وقال عون إن ”الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطرا جدا، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين“.

وأضاف: ”للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة.“

ولفت إلى أن قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.

وسجل لبنان منذ بدء الجائحة وحتى مساء أمس الإثنين، 732 وفاة و95355 إصابة، علما بأن عدد السكان يبلغ حوالي 6.5 مليون نسمة بما فيهم أكثر من مليون لاجئ فلسطيني وسوري.

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