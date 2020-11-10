طبيب مارادونا يعلن آخر مستجدات حالة النجم الأرجنتينى الصحية بعد جراحة المخ

2020/11/10 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

قال الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، إنه يتعافى بشكل جيد من جراحة في المخ وبعض المضاعفات، مؤكدا أنه سيغادر المستشفى خلال اليومين المقبلين، قائلا :" يريد دييجو العودة إلى المنزل ونحن نقيم إمكانية خروجه".

وتابع الطبيب ليوبلودو لوكي في حديثه للصحفيين مستشفى خضع فيه مارادونا (60 عاما) لجراحة في المخ الأسبوع الماضي لعلاج تجمع دموي :"سنتحدث عن مكان خروجه في وقت لاحق لكن في الوقت الحالي يتعافى دييغو بشكل رائع جدا"، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وكان النجم الأرجنتيني بقي بالمستشفى في ظل التعامل مع أعراض الانسحاب بسبب إدمان الكحول، لكن الطبيب قال إنه من المرجح أن يغادر المستشفى "غدا أو في اليوم التالي".

وكان صرح الطبيب من قبل قائلا :" أعلم أنني تعرضت لانتقادات وأن الرعاية الطبية لدييجو تعرضت لانتقادات أيضا.



أكثر ما أردته دائما منذ معرفتي به هو تقديم أفضل رعاية طبية له، ولكن دييجو شخصية صعبة للغاية، لا يمكنكم تخيل كيف هو دييجو ولكن هذه المرة يجب أن نكون أو نحاول أن نكون أقوى منه".

وذكر الطبيب أن "دييجو بحالة جيدة للغاية، فترة ما بعد الجراحة كانت جيدة تماما" لكن الفكرة هي تطبيق "العلاج بالامتناع" لإبعاده عن بعض التصرفات أو الممارسات التي قد تشكل خطرا على حياته، وهو ما نعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام".

يشار إلى أنه تم نقل مارادونا الاثنين الماضي إلى المستشفى مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بورم دموي في الرأس، حيث خضع لعملية جراحية في اليوم التالى.

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