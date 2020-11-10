زيباري يكشف عن حصيلة الأضرار الناجمة عن القصف التركي والإيراني على المناطق الحدودية

2020/11/10 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القصف والعمليات العسكرية في المناطق الحدودية خلال السنوات الماضية.

وأوضح زيباري في مؤتمر صحفي ان ثمانية وعشرين مدنيا قتلوا نتيجة القصف الجوي والمدفعي بالمناطق الحدودية منذ العام خمسة وتسعين وتسعمئة وألف، مبينا ان تلك المناطق تعرضت منذ مطلع العام الجاري الى مئتين واثنين وسبعين قصفا جويا من قبل الطيران التركي، إضافة الى تعرضها الى مئة وخمسة وثمانين قصفا من قبل المدفعية التركية والإيرانية، أسفرت بمجملها عن سقوط خمسة قتلى وعشرة مصابين، إضافة الى تهجير سكان خمس وثمانين قرية.

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