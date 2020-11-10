الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث آلية تفعيل المشاريع الوزارية المتلكئة في ذي قار

2020/11/10 | 14:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الثلاثاء، آلية تفعيل المشاريع الوزارية المتلكئة في ذي قار.

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