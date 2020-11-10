شغيلة حراسة الطرق السيارة وصيانتها: الترهيب نصرةُ للشركة، وسعي لهزم نضال الشغيلة - المناضل-ة

2020/11/10 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة .لحد الآن لا يزال عمال الصيانة والحراسة لدى الشركة الوطنية للطرق السيارة [المستغلين عبر واجهة شركة أخرى بعقود محددة المدة] يحتجون بالرباط.



وقد دخل هذا الاحتجاج على طردهم أسبوعه الثالث في أجواء من الترهيب القمعي.



حيث سبق للشركة الوطنية للطرق السيارة أن طلبت بدعوى استعجالية إخلاءهم من مكان الاحتجاج أمام مقرها الاجتماعي بمبرر أنه اعتصام ( انظر مقال سابق بعنوان: تغول إدارة شركة الطرق السيارة لن يثن ......





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