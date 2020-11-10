الأمم المتحدة توقع اتفاقية تمويل مع فرنسا لدعم تنمية القدرات الانتخابية في العراق

2020/11/10 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة الامم المتحدة، توقيع اتفاقية تمويل مع فرنسا لدعم تنمية القدرات الانتخابية في العراق.

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