الغزي يبحث آلية تفعيل المشاريع الوزارية المتلكئة في ذي قار

2020/11/10 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوهم الكبير للمشروبات الغازية الخالية من السكر

يتوقف بعض من يتبعون الحمية عن استهلاك المشروبات الغازية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، ثم يلجؤون إلى مشروبات محلاة بشكل اصطناعي، لكن هذه العبوات لا تخلو بدورها من المخاطر الصحية.

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