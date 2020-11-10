امانة مجلس الوزراء تشدد على ضرورة انهاء ملف النازحين

2020/11/10 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

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شددت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، على "ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى منازلهم في أقرب فرصة، مؤكدة ان الحكومة وضعت ملف النازحين ضمن اولوياتها.

وذكر المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي، اليوم (10 تشرين الثاني 2020)، إن "الحكومة وضعت ملف النازحين ضمن أولويات برنامجها الحكومي"، مشددا على "ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى منازلهم في أقرب فرصة، بعد تأهيل مناطقهم، وإغلاق المخيمات كافة".

واضاف، أن "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل مع العراق منذ العام 2015، وقدم الكثير من الإنجازات أثمرت عن إعادة ما يقارب 4 ملايين و700 ألف نازح".

واوضح، انه "خلال الأشهر الماضية وبتنسيق الجهد مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية، تمت إعادة 58 ألف نازح، وغلق 35 مخيما في بغداد وكركوك ونينوى وكردستان".

وتابع، أن "مؤتمرا عقد مؤخرا لوضع الخطة الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، وتمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لافتا إلى أن "الفكرة الأساسية تعتمد على تأهيل المناطق، وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية الأساسية ومن ثم إعادة النازحين".

وأضاف، أن "المؤتمر ناقش آلية عودة النازحين، فضلا عن تخصيص الأموال من البرنامج الإنمائي"، مبينا أن "الدول المانحة ستأخذ على عاتقها مساعدة الحكومة العراقية في جزء من هذه الأموال".

ا.ح

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