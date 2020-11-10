رئيس الجمهورية: رحيل قادر حاجي علي خسار كبيرة

2020/11/10 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية الى الى عائلة الشخصية السياسية المعروفة الراحل قادر حاجي علي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في البرقية:

تلقينا بحزن وألم رحيل الصديق والمناضل واحد قيادات الثورة والشخصية المعروفة في السليمانية وجميع انحاء كوردستان.

كاك قادر، بالاضافة الى دوره المعروف ومن عائلة مناضلة في السليمانية، كان قائدا وبيشمركة عتيد خلال ايام الثورة والنضال الكوردي، وسيبقى دوره خالدا، وان رحيل كاك قادر خسارة كبيرة ولن يملء الفراغ الذي تركه بسهولة.

بهذه المنسابة المحزنة، نبعث تعازينا ومواستنا الى عائلة وذوي واصدقاء الراحل، وندعو من الباري عزل وجل ان يتغمده برحمته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

انا لله و انا الیه‌ راجعون

د.برهم صالح

رئيس الجمهورية

PUKmedia ترجمة‌

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