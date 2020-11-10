المالية النيابية: تخفيض سقف قروض الحكومة وتتوقع التصويت على القانون غدا

2020/11/10 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع حاسم خلال الساعات المقبلة من اجل تحديد سقف القروض المالية للحكومة ضمن قانون الاقتراض، مبينة ان القانون سيتم التصويت عليه غدا في مجلس النواب.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي: ان “اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا اليوم، لوضع اللمسات الاخيرة على […]

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