عاجل | تصريحات الكاظمي خلال عقد مجلس الوزراء اليوم

2020/11/10 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة مصطفى الكاظمي.

– الكاظمي: المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين للوصول الى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة وغيرها.

– الكاظمي: هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد.

– الكاظمي: لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين.

– الكاظمي: العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار.

– الكاظمي: أدعو وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021 لأهميتها في تسيير أمور البلد.

– الكاظمي: اجتماعنا مع اللجنة المالية كان ايجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض.

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