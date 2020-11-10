أوروبا وفي مقدمتها بريطانيا تعاقدت على شراء لقاح كورونا وتنتظر توزيعه مطلع العام

2020/11/10 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – اعتبرت الولايات المتحدة الاثنين أنها قد تصدر ترخيصا للقاح ضد كوفيد-19 في غضون أسابيع قليلة بعدما أعلنت شركة “فايزر” أن لقاحها التجريبي يخفض بنسبة 90 % خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا أن على بقية دول العالم أن تنتظر لأشهر بعد.وقالت شركتا فايزر (الولايات المتحدة) و”بايونتك” (ألمانيا) إن لقاحهما […]

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