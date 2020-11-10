وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات  والسلطة تعلن الحداد وتنكيس الاعلام ثلاثة أيام

2020/11/10 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رام الله (الاراضي الفلسطينية)-(أ ف ب) – أعلن مصدر في الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء وفاة أمين سر منطمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات (65 عاما) في مستشفى هداسا الاسرائيلي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال المصدر لوكالة فرانس برس “تأكدت وفاة صائب عريقات في مستشفى هداسا اليوم،وسيتم الان ترتيب جنازته”.وكان عريقات الذي […]

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