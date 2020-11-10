الكاظمي: حملات لتعطيل تقارب العراق مع الدول الأخرى

2020/11/10 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بأن هناك حملات ’تشكيك’ بأي تقارب للعراق مع أي دولة، فيما أشار إلى أن الاجتماع مع اللجنة المالية كان ايجابيا.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، تابعها "ناس"، (10 تشرين الثاني 2020)، إن "المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، للوصول الى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة وغيرها"، موضحا أنه " لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين".

وتابع، "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد".

وأضاف، أن "العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار".

وبين، أن "اجتماعنا مع اللجنة المالية كان ايجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض"، داعياً وزارة المالية وباقي الوزارات إلى "الاسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد ".

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